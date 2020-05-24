Göğsüne top çarpan mevsimlik işçi öldü BURSA'nın İnegöl ilçesinde, futbol oynarken göğsüne top çarpan mevsimlik işçi Abit Yüksel (45), hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, futbol oynarken göğsüne top çarpan mevsimlik işçi Abit Yüksel (45), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Mevsimlik işçi Abit Yüksel, çadır kentte arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken, göğsüne top çarptı. Yüksel, bir anda yere yığıldı. Otomobille hastaneye götürülen Yüksel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

- Bursa

Kaynak: DHA