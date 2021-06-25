Göğsüne parmaklık demiri saplanan çocuk iyileşiyor
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Göğsüne parmaklık demiri saplanan çocuk iyileşiyor

Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Yalova'da göğsüne parmaklık demiri saplanan ve kalp masajı uygulanmasının ardından ameliyata alınan çocuk, iyileşmeye başladı.

Yalova'da göğsüne parmaklık demiri saplanan ve kalp masajı uygulanmasının ardından ameliyata alınan çocuk, iyileşmeye başladı.

Kentte 16 Haziran'da evlerinin bahçesindeki ağaca kardeşiyle erik toplamak için çıkan Hamza Dağ (12), dengesini yitirerek demir parmaklıklı bahçe korkuluğunun üzerine düştü.

Annesi ve komşularınca kentteki bir özel hastaneye götürülen yaralı çocuk, sedyeye çıkan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Sarkhan Hasanov tarafından duran kalbine masaj yapılarak, acilen ameliyat edildi.

Çocuğun hayata döndürüldüğü müdahale, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Operasyon sonrası sağlık durumu düzelmeye başlayan Hamza için doktorlar, "Bu senin ikinci doğum günün." diyerek pasta kesti. Anne Yadigar ve baba Cevdet Dağ ise Hamza'yı sağlığına kavuşturan doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Küçük bir delik olarak gözükse de kalbin içinde tahribat büyüktü"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Noyan Temuçin Oğuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalbin içine giren kesici ve delici yaralanmalarda cismin, birkaç kat deriden geçtiğini, dışarıdan küçük bir delik olarak gözükse de içeride büyük tahribata yol açabildiğini söyledi.

Hamza'da da bu durumun söz konusu olduğunu belirten Oğuş, şu bilgileri paylaştı:

"Kaburgalarının arasından giren cisim sağ kalbi yaralamış. Kalbin dışında elastik bir zar var, bizim perikard dediğimiz, bunu delmiş oradan kalbe girmiş. Dışarıya dönük kanama yok fakat ani gelişen bir olay bu. Kalp kanla dolana, baskı yapana ve artık genişleyip içine kan alamayacak hale gelene kadar hayatta kalabilir hasta ama ondan sonrası mümkün değildir. Dolayısıyla burada en önemli şey tabii bir an evvel kararı verip müdahale edebilmek. Nihayet aramızda Hamza çok şükür. Çok sevindirici bir olay."

Dr. Hasanov ise hemen sedyenin üstüne atlayıp kalp masajı yaptığını anlatarak, "Çok şükür müdahalemizi yapabildik, sorun yaşamadı. Şimdi aramızda. Bir hayatı kurtardık ve mutluyuz." dedi.

Göğsüne parmaklık demiri saplanan çocuk iyileşiyor
Göğsüne parmaklık demiri saplanan çocuk iyileşiyor
Göğsüne parmaklık demiri saplanan çocuk iyileşiyor
Göğsüne parmaklık demiri saplanan çocuk iyileşiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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