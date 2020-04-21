Göğsüne mermi isabet eden kadın silikonları sayesinde ölümden döndü Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan bir kadın göğüs silikonları sayesinde ölümden döndü. Doktorlar, kadının göğsüne isabet eden bir merminin, silikon sayesinde yönünü değiştirdiğini ve böylelikle ölüm tehlikesine neden olmadığını düşünüyor

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan bir kadın göğüs silikonları sayesinde ölümden döndü. Doktorlar, kadının göğsüne isabet eden bir merminin, silikon sayesinde yönünü değiştirdiğini ve böylelikle hayati tehlikeye neden olmadığını düşünüyor. SAGE Journals dergisinde 15 Nisan'da yayımlanan makaleye göre 2018 yılında 30'lu yaşlarında bir kadın Toronto'da sokakta yürürken birden göğsünde sıcaklık ve ağrı hissetti. Ardından mermi yarasını fark eden kadın hastanenin acil servisine başvurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com