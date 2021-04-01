Göğsünden vurularak ölen kadının erkek arkadaşı beraat etti
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Göğsünden vurularak ölen kadının erkek arkadaşı beraat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Göğsünden vurularak ölen kadının erkek arkadaşı beraat etti

Kayseri'de göğsünden silahla vurularak ölen Deniz Dal'ın erkek arkadaşı yapılan yargılama sonucunda beraat etti.

Kayseri'de göğsünden silahla vurularak ölen Deniz Dal'ın erkek arkadaşı yapılan yargılama sonucunda beraat etti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bir önceki duruşmada tahliyesine karar verilen tutuksuz sanık S.Ö. katılırken, müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı önceki duruşmalardaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme salonunda kendini savunan sanık S.Ö., Deniz Dal'ın intihar ettiğini öne sürerek, "Deniz'i ben öldürmedim. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık S.Ö.'nün üzerine atılı suçu işlemediğini kanaatine vararak, sanığın beraatına karar verdi.

Olay

Kayseri'de 5 Temmuz 2020'de meydana gelen olayda, tabanca ile ateş edilerek göğsünden vurulan Deniz Dal, gece saatlerinde 38 KM 226 plakalı otomobille, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Sürücü, Deniz Dal'ı acil serviste sağlık görevlilere teslim ettikten sonra, aracı da hastane önünde bırakarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alına Dal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Deniz Dal'ı hastanede bırakıp kaçan sürücünün S.Ö. olduğunu belirledi. S.Ö., bir gün sonra Deniz Dal'ın durumunu öğrenmek için tekrar hastaneye döndüğünde, hastanede görevli polis tarafından fark edilerek gözaltına alındı. S.Ö., Deniz Dal'ın tabanca ile intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.

7 Ocak 2021 tarihinde 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.Ö. mahkeme heyeti tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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