Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
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Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi

28.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:06
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde yaşayan Menice Başkaya (65), göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde yaşayan Menice Başkaya (65), göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı. Devlet adamlarına göğermiş peynirli Kars ketesi yemelerini öneren Başkaya, koronavirüs salgını sürecinde bağışıklığı destekleyeceğini söyledi.

Kars'ın yerel mutfağının vazgeçilmezi olan kete, özellikle kış aylarında kahvaltı için pişiriliyor. Bölge lezzetlerinden göğermiş peynirle yapılan keteler ise rağbet görüyor. Köylerde kadınların binbir emekle yazdan hazırladıkları ve tuluklara bastıkları çeçilin yeşermiş rengi almasıyla oluşan göğermiş peynirin sağlıklı olması ve vücudun direncini artırmasıyla da faydalı olduğuna inanılıyor. Kars ve Erzurum bölgelerinde yaşayanların iştahla yediği göğermiş peynir, bal ve kaşar peynir satılan iş yerlerinde de bulunduruluyor. Ülke genelinde de ünü gittikçe artan göğermiş peynirin keteye katılması süreci de gittikçe hızlanıyor.

Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde Menice Başkaya, her hafta yoğurduğu hamurlardan göğermiş peynirli kete pişiriyor. Fırına verilen ketenin pişmesi ve sofraya konulması da heyecanla bekleniyor. Kete fırından çıkar çıkmaz sıcağı sıcağına tüketiliyor.

'PEYNİRİMİZ PENİSİLİN YERİNE GEÇİYOR'

Menice Başkaya, meşhur olan Kars ketesine göğermiş peynir eklediklerini belirtti. Göğermiş peynirli Kars ketesinin koronavirüs salgını sürecinde bağışıklığı destekleyeceğini söyleyen Başkaya, "Peynirimiz çok meşhurdur. Penisilin yerine geçmektedir. Biz bu peynirleri sürekli yediğimiz için Allah'a şükür hastalanmıyoruz. Devlet adamlarına da göğermiş peynirli Kars ketesi yemelerini tavsiye ediyorum. Ben buradan yapıp gönderebilirim. Burada kendi ellerimle de Kars ketesi yapıp ikram edebilirim" dedi. 

Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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