GOG üzerinde ücretsiz olan Hellpoint sistem gereksinimleri nelerdir?

Bilim ve doğaüstü olaylar arasındaki çizginin bulanık olduğu, yoğun atmosferik bir bilim kurgu evreninde geçen karanlık ve zorlu bir aksiyon RPG'si olan Hellpoint, Steam'de 57 lira olarak listelenmektedir. Kısa bir süreliğine GoG üzerinde ücretsiz olan Hellpoint sistem gereksinimleri nelerdir?

Souls serisini sevenlerin mutlaka oynaması gereken bir oyun olarak nitelendirilen Hellpoint, Cradle Games tarafından geliştirilen ve tinyBuild tarafından da yayınlanan bir bilim-kurgu temalı aksiyon-rol yapma oyunudur. Fazla yüksek olmayan sistem gereksinimleriyle rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun olan Hellpoint'in sistem gereksinimleri nelerdir?

HELLPOINT HAKKINDA

Hellpoint, bilim ve doğaüstünün birbirine karıştığı ağır atmosferik evrende geçen karanlık ve zorlu bir aksiyon RPG'dir.

Bir zamanlar insanlığın başarısının görkemli bir zirvesi olan Irid Novo istasyonu şimdi harap olmuş, şeytani boyutlar arası varlıklar tarafından tamamen istila edilmiş ve kötü niyetli Kozmik Tanrıların iradesine hizmet ediyor.

Kaynaşma olarak da bilinen garip olaya yol açan kötü olaylar silsilesini anlamaya çalışmak adına Irid Novo'yu araştırmak için hazırlanmış ve gönderilmiş şifreli Yazar'ın bir yaratımısın.

Irid Novo uzay istasyonu kısa kestirmeler, sayısız sırlar, o sırların içinde de sırlar olan kocaman, birbirine bağlı bir yapıdır ve hepsini keşfetmen gerek. Yolculuğun boyunca izleyebileceğin çeşitli yollar ve istasyonun karanlık köşelerinin derinliklerine ilerledikçe daha fazla korku ve ürperti var.

Oynayış tarzına uyması için onlarca yakın ve uzak menzilli silah. Her silahın ustalaştığında kilidini açabileceğin kendi benzersiz özel yeteneği vardır.

Klasik ve modern bilim kurgu filmlerinin hikâyesi ve bilgisiyle oluşturulmuş kuantum felaketi sonrası büyüleyici bir dünya. Tüyler ürperten müzik!

Yenilenmiş düşman istatistikleri, pozisyonları, boss görünümleri ve ordu saldırıları gibi çeşitli dinamik etkinlikleri tetikleyen uğursuz kara delik etrafındaki gerçek zamanlı uzay istasyonu.

Zorlanıyorsan, yanına co-op oturumuna katılacak birini bul ya da çevrimiçi yardım iste. Ganimet pay edilir ve iki yerel oyuncunun tecrübesi kaydedilir ve kaybolmaz.

Ve yeterince zorlanmıyorsan eğer, diğer oyunculara seninle savaşmaları için meydan oku! 4 oyuncuya kadar çok oyunculu PvP destekleniyor."

HELLPOINT NE ZAMAN ÇIKTI?

Hellpoint2020 yılının Temmuz ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Şubat ayında Stadia ve Switch kullanıcılarıyla da buluşan Hellpoint, PlayStation 5 ve Xbox One için de uyarlanıyor.

HELLPOINT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hellpoint minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)

İşlemci: 4 parçacıklı, 2.5+ Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Hellpoint önerilen sistem gereksinimleri