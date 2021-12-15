GOG Ücretsiz Oyun Dağıtıyor! GOG Kış İndirimi 4 Oyun İçerecek

GOG ücretsiz oyun çalışmalarına başladı, GOG Winter Sale kampanyası ile birlikte 4 oyun ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Binlerce oyunu bünyesinde barındıran, Kuzey Kıbrıs merkezli GOG, aslında CD Project tarafından kurulmuş bir video oyunu dağıtım platformu. Yılın belli dönemlerinde dağıttığı ücretsiz oyunlarla bilinen GOG, bu yıl da kış dönemini boş geçirmeyerek oyuncuları sevindirmeyi amaçlıyor.

5 Ocak 2022 saat 17.00'a kadar geçerli olacak yeni yıl indiriminde 3500'den fazla kampanya sunacak olan GOG Kış İndiriminde 4 önemli oyunu da ücretsiz almak mümkün olacak. GOG ücretsiz oyunların yanında, bazı oyunlarda %90'a varan indirimler yapacak. CD Project indirimlerle ilgili yaptığı açıklamada temel iş odaklarına daha fazla önem vermek istediklerini bunun da "DRM-free felsefesiyle, elle seçilmiş bir oyun seçkisi sunmak" ile elde edilebileceğini belirtmiş.

CD Project'in DRM-free felsefesi, dijital içeriklerin korsan faaliyetlere karşı korunmasını sağlayan "Dijital Haklar Yönetimi"ne karşı çıkıyor. Geçmişte korsan oyunlar oynayarak bugünkü konumlarına geldiklerini iddia eden ekip, korsan sürümlerle mücadele etmek için çeşitli metodlara bütçe ayırmak yerine, korsan oyun sektörünü kendi başına bırakmaya karar vermiş.

GOG Kış İndiriminde Hangi Oyunlar Ücretsiz Olacak?

Şimdilik GOG Kış İndiriminde hangi oyunların ücretsiz verileceği bilinmiyor. Firmanın yayımladığı ilk ücretsiz oyun ise Shadow Tactics: Blades of the Shogun oldu. Shadow Tactics Aralık 2016'da yayımlanmış, Japonya'nın Edo döneminde geçen bir taktik "stealth" oyunu. Türün severleri oyunu kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebilir.

GOG'un sitesinden indirimleri takip etmeyi sürdürebilirsiniz.

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