GOG'da oyun iade edilme oranı %1,39 olarak açıklandı

CD Project dijital oyun mağazası GOG'da oyun iade edilme oranının %1,39 olduğunu paylaştı. Oyun tutkunlarının satın alımlarının genellikle doğru tercihlerden oluştuğu da bu oran ile gözler önüne serildi. Steam'de oyun iade etme nasıl yapılır? Oyun iadeleri nasıl yapılır?

Dijtal oyun mağazası GOG'da oyun iade edilme oranı açıklandı. Oyun satın alımlarında iade edilme oranının %1,39 olduğu açıklanan rakam oyunseverlere bildirildi. GOG, Şubat 2020'de iade değişimini yenilemişti ve bu değer o zamandan bu zamanı kapsamakta.

GOG üzerinden satın alınan bir oyunu, bir ay içerisinde iade edip paranızı geri alabilme imkanına sahipsiniz. Oyunu indirmiş, başlatmış ve oynamış da olsanız iade talebiniz yerine getiriliyor.

CD Projekt, iade sisteminin basit bir şekilde suistimal edilebileceğini biliyor ve kullanıcılardan bunu kötüye kullanmamalarını istiyor.

STEAM OYUN İADE ETME NASIL YAPILIR?

Steam'de herhangi bir oyunu satın aldığınızda iki hafta içerisinde iki saatten fazla oynamamış olmak şartıyla geri iade etmek mümkün. GameDiscoverCo verilerine göre Steam'deki bir yayıncının oyunlarının iade edilme oranının ise %5-8 arasında.

İNDİRİLEBİLİR İÇERİKLERDE İADE

(BAŞKA BİR OYUN VEYA YAZILIM İÇİNDE KULLANILABİLİR STEAM MAĞAZA İÇERİĞİ, "DLC")

Steam mağazasından alınmış DLC, satın alma işleminden sonraki on dört gün içinde, eğer DLC alındıktan sonra ilgili oyun iki saatten daha az oynandıysa, yani DLC kullanılmadığı, değiştirilmediği veya transfer edilmediği sürece iade edilebilir. Bazı durumlarda, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bir DLC için, Steam tarafından iade yapılamayacağını lütfen unutmayın (örneğin, DLC bir oyun karakterinin seviyesini geri alınamayacak bir şekilde yükseltiyorsa). Bu istisnalar satın almanın yapılacağı Mağaza sayfasında açık bir şekilde gösterilecek.

OYUN İÇİ SATIN ALIM İADELERİ

Steam herhangi bir Valve yapımı oyun içi satın alma işlemi için 48 saat içinde, oyun içi eşya kullanılmadığı, değiştirilmediği veya transfer edilmediği sürece iade seçeneği sunacak. Üçüncü şahıs geliştiriciler oyun içi eşyalar için aynı şartlarla iade seçeneğini etkinleştirme hakkına sahip olacak. Steam satın alma işlemi sırasında oyun geliştiricisinin satın aldığınız eşyaya yönelik iade seçeneğinin aktif olup olmadığını size bildirecek. Aksi takdirde, Valve yapımı olmayan oyunlarda oyun içi alımların iadesi mümkün olmayacak.

ÖN SİPARİŞ EDİLMİŞ ÜRÜNLERDE İADE

Steam üzerinden bir ürünü ön sipariş ettiğinizde (ve bu ürün için gerekli ödemeyi yaptığınızda), ürünün satışa çıkış tarihine kadar istediğiniz zaman iade talebinde bulunabilirsiniz. Standart 14 gün/2 saat kuralı, oyunun çıkış tarihinden itibaren yine geçerli olacak.

STEAM CÜZDAN İADELERİ

Steam Cüzdan bakiyesinin iadesi eğer son ondört gün içerisinde alınmışsa, Steam üzerinden alınmışsa ve bakiye hiç harcanmamışsa mümkündür.