GOG, 42 TL Değerindeki Bir Oyunu Ücretsiz Veriyor
CD Projekt Red'e ait olan GOG, hediye oyun vermeye devam ederek 42 TL değerindeki bir oyunu daha ücretsiz yaptı.
Bir zamanlar sürekli ücretsiz oyun veren GOG, geçtiğimiz Aralık ayında yeniden hediye vermeye başlamıştı.
Oyuncuların geri dönüşünden memnun olsa gerek, GOG.com hediyelerine devam ederek 42 TL değerindeki Iratus: Lord of the Dead isimli RPG-Strateji türündeki oyunu ücretsiz yaptı.
Oyunu almak için yapmanız gerekenler;
Unfrozen tarafından geliştirilen, Deadalic Entertainment tarafından yayınlanan Iratus: Lord of the Dead, karanlık ve fantastik bir evrende geçiyor.
Bu bağlantıya tıklayarak GOG'un hediye sayfasına gidebilirsiniz.
Sayfanın alt kısmında Iratus: Lord of the Dead'i ücretsiz almak için bir sayaç göreceksiniz. Yanında bulunan 'Yes, and claim the game' butonuna tıklayın.
GOG.com hesabınıza giriş yaparak oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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