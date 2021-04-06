Godzilla Esports yeni sezon CS: GO kadrosunu duyurdu!
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Godzilla Esports CS: GO kadrosunu duyurdu!
Godzilla Esports, Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile yeni sezonda Esea Open liginde oynayacak olan CS: GO takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.
Godzilla Esports CS: GO Kadrosu
Tunahan "EWYXCURSED" Karadoğan
Mert "FOXR" Çakır
Murat "XSPWXY" Hosgız
Berk "CİNNO" Çakır
Murat "SİEPOOK" Yiğit
Şeklinde oluşturulan kadro Godzilla Esports forması altında mücadele edecek.
Godzilla Esports takımını resmi İnstagram hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise şu şekilde;
Kaynak: Playerbros