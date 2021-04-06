Godzilla Esports yeni sezon CS: GO kadrosunu duyurdu!

Godzilla Esports CS: GO kadrosunu duyurdu!

Godzilla Esports, Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile yeni sezonda Esea Open liginde oynayacak olan CS: GO takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.

Godzilla Esports CS: GO Kadrosu

Tunahan "EWYXCURSED" Karadoğan

Mert "FOXR" Çakır

Murat "XSPWXY" Hosgız

Berk "CİNNO" Çakır

Murat "SİEPOOK" Yiğit

Şeklinde oluşturulan kadro Godzilla Esports forması altında mücadele edecek.

Godzilla Esports takımını resmi İnstagram hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros