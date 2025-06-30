Godzilla: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

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GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Savaş sonrası Japonya'sında geçen Godzilla Minus One, Godzilla'nın ne kadar ürkütücü ve ezici bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yûki Yamada