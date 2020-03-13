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Tıp Bayramı, Erzurum, 14 Mart, Güncel

Gödekmerdan'dan Korona virüs çağrısı

Hak Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

13.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:22
Gödekmerdan'dan Korona virüs çağrısı

Hak Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Hak Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, 1937 yılından bu yana kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı ve Korona virüs nedeniyle de çağrıda bulundu.


İl Başkan Gödekmerdan, mesajında şu ifadelere yer verdi: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet edin ifadesinde bulunduğu gibi sağlığımızı emanet ettiğimiz bu hizmet sektöründe özveri ve inançla çalışan Türk hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın emekleri sürecinde karşılaştığı türlü güçlüklere rağmen kutsal mesleğimizin icrasında vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için çok değerlidir.


^ Gece gündüz, kar çamur, bayram tatil demeden özveri ile insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz.


14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiye-i Şahane Mektebinin kuruluşu nedeniyle 1937 yılından bu yana Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart' ı hekimlik mesleği kutsal bir meslek olarak kabul edilmektedir.


Bu güzel ve anlamlı günde Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz bayramları bayram gibi yaşayabilmeniz için söz verilen 3600 ek göstergenin verilmesi ve sözleşmeli olarak görev yapan sağlık çalışanlarına kadro verilmesi gibi önemli beklentilerimizin karşılanması müjdesini almaktır.


Bu bağlamda emeği ile çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, taleplerinin karşılık bulduğu bir yıl olmasını dilerim."


İl Başkanı Gödekmerdan; Dünyayı etkisi altına alan, ve Ülkemizde de görülen, Korona virüs nedeniyle çağrıda bulundu"


Gödekmerdan 'ın corona virüs çağrısı şöyle; "İçinde bulunduğumuz durumun, yalnızca bir virüsle değil aynı zamanda alışkanlıklarımızla mücadele etmemizi gerektirdiğini kavramalıyız. Elimizde bu krizi adeta bir dayanışma yarışına çevirmek için büyük bir fırsat var. Görme ve düşünme biçimimizi değiştirmeliyiz. 'Bana da bulaşmasından korkuyorum' ya da 'Bana bulaşmasını umursamıyorum' yerine 'Ben diğerlerini koruyorum' diyebilmeliyiz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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