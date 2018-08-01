GoDaddy, World Wide Web (WWW) Günü'nü Kutluyor!

Dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy, World Wide Web Günü kapsamında, Web Sitesi Mimarı ürününün güncellenen özelliklerini paylaştı. 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olan GoDaddy, küçük işletme sahiplerinin ve girişimcilerin dijital varlıklarını oluşturmalarını sağlayacak bir web sitesi kurmalarına yardımcı olmak için Web Sitesi Mimarı'nın geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere pek çok dönüm noktası yaşadı.

Mobile ve sosyal medya etkileşimine odaklanacak şekilde tasarlanan Web Sitesi Mimarı, teknik bilgisi çok az olan insanların bile bir saatten kısa bir sürede profesyonel görünümlü bir web sitesi kurmalarına olanak sağlıyor.