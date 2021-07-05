God of War Temmuz ayında PlayStation Now'a geri dönüyor!

Sony, Red Dead Redemption 2, God of War ve daha bir çok oyunun Temmuz 2021'de PlayStation Now'a katılacağını duyurdu!

Sony, Red Dead Redemption 2, God of War , Nioh 2, Judgment, Olympic Games Tokyo 2020, Moving Out ve Nascar Heat 5'in Temmuz 2021'de PlayStation Now'a katılacağını duyurdu.

Red Dead Redemption 2, 1 Kasım 2021'e kadar PlayStation Now'da kalacak ve yalnızca PS4/PS5 indirme yoluyla sunulacak. Bu durum, hizmetteki diğer birçok oyunda olduğu gibi Red Dead Redemption 2'yi yayınlayamayacağınız anlamına geliyor.

PlayStation.Blog'da yayınlanan bu oyunların yedisinin tamamı yarın 6 Temmuz'da piyasaya sürülecek ve God of War'ın yanı sıra hepsi ilk defa PlayStation

Judgment 4 Ekim 2021'e kadar mevcut olacak ve hayranlara, oyunun devamı olan Lost Judgment'ı 24 Eylül 2021'de yayınlanmadan önce deneme şansı verecek. Listedeki diğer oyunların bitiş tarihi yok ve süresiz olarak PlayStation Now'da kalacak.

Kaynak: Playerbros