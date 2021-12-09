God of War sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

God of War sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB?

God of War sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Santa Monica Studios'un geliştirdiği God of War serisi PC için çıkışa neredeyse hazır hale geldi. God of War sistem gereksinimleri neler? God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB? Detaylar haberimizde…

God Of War, 2018 yılında PS4 ve PS5 için çıkış yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise PC'ye çıkacağı duyuruldu. Steam'de ön sipariş için açılan God of War'un sistem gereksinimleri belli oldu. Peki God of War sistem gereksinimleri neler? God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB? İşte detaylar…

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

God of War PC'ye Nvidia yapay zeka DLSS performans boost sistemi ile daha yüksek FPS'ler alabileceksiniz. Daha yüksek çözünürlükte gölgeler aktif olacak, geliştirilmiş ekran yansımaları ve Nvidia Reflex oyunu ile daha iyi bir God of War keyfi yaşayabileceksiniz.

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz)
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB)
  • DirectX: Sürüm 11

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) or AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz)
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) or AMD RX 570 (4 GB)
  • DirectX: Sürüm 11

God of War'u bilgisayarda oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title