God of War sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB?

God Of War, 2018 yılında PS4 ve PS5 için çıkış yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise PC'ye çıkacağı duyuruldu. Steam'de ön sipariş için açılan God of War'un sistem gereksinimleri belli oldu. Peki God of War sistem gereksinimleri neler? God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB? İşte detaylar…

God of War PC'ye Nvidia yapay zeka DLSS performans boost sistemi ile daha yüksek FPS'ler alabileceksiniz. Daha yüksek çözünürlükte gölgeler aktif olacak, geliştirilmiş ekran yansımaları ve Nvidia Reflex oyunu ile daha iyi bir God of War keyfi yaşayabileceksiniz.

GOD OF WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? GOD OF WAR PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ?

God of War Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

God of War Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) or AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) or AMD RX 570 (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

God of War kaç GB?

God of War'u bilgisayarda oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

