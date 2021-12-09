God of War sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB?
Santa Monica Studios'un geliştirdiği God of War serisi PC için çıkışa neredeyse hazır hale geldi. God of War sistem gereksinimleri neler? God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB? Detaylar haberimizde…
God Of War, 2018 yılında PS4 ve PS5 için çıkış yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise PC'ye çıkacağı duyuruldu. Steam'de ön sipariş için açılan God of War'un sistem gereksinimleri belli oldu. Peki God of War sistem gereksinimleri neler? God of War PC sistem gereksinimleri neler? God of War kaç GB? İşte detaylar…
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
God of War PC'ye Nvidia yapay zeka DLSS performans boost sistemi ile daha yüksek FPS'ler alabileceksiniz. Daha yüksek çözünürlükte gölgeler aktif olacak, geliştirilmiş ekran yansımaları ve Nvidia Reflex oyunu ile daha iyi bir God of War keyfi yaşayabileceksiniz.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) or AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) or AMD RX 570 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
God of War'u bilgisayarda oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 70 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri