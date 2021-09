God of War: Ragnarok'tan İlk Fragman Geldi

God of War: Ragnarok ilk fragman videosu ile tüm oyun severleri heyecanlandırmayı başardı. Oyunun 2022'de çıkması bekleniyor.

Mitoloji severler toplanın, Kratos İskandinav Mitolojisini de yok etmeye geliyor. Tanrılarla derdi bitmek bilmeyen agresif ana karakterimiz Kratos, İskandinav kıyılarında başladığı macerasına Nordik tanrıları öldürerek devam edecek. Kratos'un, oğlu Atreus ile çıktığı yolculuk, İskandinav Mitolojisi'nde kıyamet olarak adlandırılan "Ragnarok"a sebep olacak. Playstation Showcase etkinliğinde tanıtılan oyun, fragmanı ile heyecan yarattı.

God of War: Ragnarok İlk Fragman

Oyundan ara sahneler ve oynanış görüntüleri içeren bu fragman beklentileri oldukça yükseltti. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Fragmanda Atreus'un büyüdüğünü ve cevaplar aramaya başladığını görüyoruz. Önceki oyunda Loki olduğunu öğrenen Atreus'un kaderi, Asgard tanrılarıyla savaşmak olabilir. Kratos ise kendi yaşadıklarını çocuğunun yaşamaması için elinden geleni yapacak gibi gözüküyor. Fragmanda, önceki oyundan aşina olduğumuz yüzleri görmek bizi sevindirdi. Zırhımızı ve silahlarımızı geliştiren cüceler, bize önemli hikayeler anlatarak oyunu renklendiren bir kafadan ibaret tanrı Mimir bu yolculukta da yanımızda olacak. "Savaş tek çare değil" diyen Kratos, 3 yıllık kış, Fimbulwinter'ın ardından, kıyamet kehanetinin gerçekleşmemesi için başka yollar arayacak.

Fragmanın sonunda gördüğümüz tanrı ise Tyr. İskandinav savaş tanrısı Tyr, Kratos ve Atreus'un aradıkları cevapları bulmalarına yardımcı olacak. Fragmanda ayrıca, önceki oyunun sonunda gördüğümüz Thor sahnesini bir kez daha görmek bizi oldukça heyecanlandırdı.

God of War: Ragnarok'ta Bizi Neler Bekliyor?

İskandinav Mitolojisi 9 diyardan oluşur. God of War 4'te bu diyarların 6'sını ( İnsan Diyarı Midgard, Devler Diyarı Jotunheim, Cücelerin Diyarı Nidavellir. Soğuk Cehennem Niflheim ve Ateş Devlerinin diyarı Muspelheim) ziyaret edebiliyorduk. Bu oyunda kalan 3 diyarı da ziyaret etmemiz mümkün olacak. Tanrıların katı, savaş tanrıları Aesir'in diyarı Asgard, Asgard ile aynı katta olan ancak ikinci tanrılar olan Vanir'lerin yurdu Vanaheim ve Kara Elf'lerin yuvası Svartalfheim, God of War: Ragnarok'ta karşımıza çıkacak yeni diyarlar olacak.

God of War: Ragnarok'un ana düşmanları da belli oldu. Önceki oyunda oğlunu öldürmek zorunda kaldığımız için bize düşman olan Freya ve Thor bu oyundaki düşmanlarımız olacak.

2018'den beri bu oyun üzerinde çalışan Santa Monica Studios, oyunda mitoloji severlerin tanıyacağı birçok göndermeye ve yeni karakterlere yer verecek. Üstelik İskandinav doğasını daha fazla deneyimleme şansı bulacağımız, 40 saatlik bir oynanış vadeden oyunda, yepyeni bölgeler bizi bekliyor olacak. Oyun hakkında daha fazla detay ve geliştirici yorumları için PlayStation Blog'una göz atabilirsiniz.

God of War: Ragnarok Ne Zaman Çıkacak?

God of War: Ragnarok'un 2022 yılında PlayStation konsoluna özel, PlayStation Exclusive olarak çıkması bekleniyor. Oyunu alacak konsollar arasında şimdilik PlayStation 4 ve PlayStation 5 var.

