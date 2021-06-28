God of War: Ragnarok oynanış videosu Sony etkinliğinde gösterime girebilir!

Santa Monica Studio tarafından şu an geliştirilmekte olan God of War: Ragnarok, çıkan iddialara göre Sony'nin yaz oyunları etkinliğinde gösterime girebilir. Sony yaz oyunları etkinliği ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yayınlanacak olan God of War: Ragnarok'un oynanış videosu Sony etkinliğinde gösterilebilir.

Oyun sektörünün içindeki önemli isimlerden Nick Baker, Kratos'un bir sonraki aksiyon dolu oyununun ilk oynanış videosu Sony'nin bu yaz düzenlenecek etkinliğinde gelebileceğini söyledi. Baker attığı tweet'te "Bana yeni God of War2ın ilk oynanış videosunun Sony2nin şovunda gösterileceği söylendi. Bunu görmek heyecan verici olacak" dedi.

Bilindiği üzere, God of War: Ragnarok geçen yıl Sony'nin büyük yaz vitrininde duyurulmuştu. Ancak, o zamandan bu yana pandemi şartları sebebiyle geliştiricilerden God of War: Ragnarok'un gecikeceği ile ilgili haberler dışında, iç açıcı bir paylaşım yapılmadı.

Oyunseverler önümüzde aylarda düzenlenecek şovda Sony'nin God of War: Ragnarok için ilk oynanış videosunu göstermesini bekliyor. Temmuz veya Ağustos aylarında düzenlemesi beklenen etkinliğin, net tarihi ise henüz verilmedi.