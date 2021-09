God of War: Ragnarok 40 Saatlik Oynanışa Sahip Olabilir

God of War serisinin önemli isimlerinden David Jaffe, God of War: Ragnarok ile ilgili yaptığı açıklamada oyunun 40 saatlik bir içeriğe sahip olacağını söyledi.

God of War 2018'de çıkış yapmış ve gerek oyunculardan gerekse de oyun basınından bolca övgü almıştı. 2018 Yılın Oyunu ödülünü de kazanan oyun, uzun bir süreden beri sessiz kalan God of War serisinin canlanmasını sağlamış ve PlayStation 4'ün en iyi oyunlarından birisi haline gelmişti. Haliyle hayranlar yeni God of War oyununun haberini aldıklarında bir hayli sevinmiş ve büyük bir merakla oyunu beklemeye başlamıştı.

Her ne kadar ara sıra yeni haberler görsek de God of War: Ragnarok hakkında bildiklerimiz oldukça kısıtlıydı. Bu durum hala değişmeden devam ediyor olsa da, David Jaffe yaptığı paylaşımlarla yeni oyunun uzunluğu hakkında açıklamalarda bulundu. Jaffe'in yaptığı açıklamalara göre yeni God of War, 40 saatlik içeriğe sahip olacak.

Jaffe bu 40 saatlik oynanışın ortalama bir oynanış süresi mi olduğunu yoksa oyunu yüzde yüz bitirmek için gereken bir süre mi olduğunu bilmediğini söyledi. Fakat Jaffe'e gelen bilgilere göre geliştirici takım 40 saatlik bir oynanış süresi hedeflemekte. Elbette stüdyo oyuna eklemelerde bulunup bu süreyi uzatabilir ya da bazı parçaları çıkararak kısaltabilir de, fakat hedefledikleri oynanış süresi şimdilik 40 saat olarak gözüküyor. Elbette bu bilgiler bizzat Sony tarafından doğrulanmış değil, bu yüzden sürprizlere de hazır olmak gerek.

2018 çıkışlı God of War ana hikayesiyle 20-21 saatlik bir oynanış süresi sunuyordu. Bu süreye oyundaki yan görevleri de ekleyince God of War size 30 saate yetecek kadar içerik sağlıyordu. Santa Monica bu süreyi biraz daha uzatarak yeni oyunu gerçekten de 40 saat sürecek şekilde yapabilir. Bazı oyuncular bu haberi olumlu karşılasa da bazıları oyunun uzun olmasındansa yoğun olması gerektiğini söylüyor ve bu uzun sürenin oyunun güçlü hikayesini ve anlatımını zayıflatıp sıkıcılaştırabileceğinden endişeleniyor.

