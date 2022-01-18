God of War'u Windows 7 ve 8'de açabilecek mod yayınlandı

God of War'un PC'ye çıkış yapmasından kısa bir süre sonra oyun içi modlar gelmeye başladı. God of War'u Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerinizde açabilecek God of War modu yayınlandı.

God Of War PC'nin yalnızca Windows 10 ve Windows 11 desteği bulunmaktadır, ancak yayınlanan bir modda oyunun Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerinizde çalıştırabileceksiniz.

GOD OF WAR, WINDOWS 7'DE NASIL OYNANIR?

God Of War modu NexusMods sitesinde okt04175 kullanıcısı tarafından oluşturuldu. Mod, God of War'un işletim sistemi algılama davranışını değiştirerek önceki Windows sürümlerinde de oynama imkanı sunar. Bununla birlikte doitsujin'in DXVK'si, HansKristian-Work'ün vkd3d-proton'u, Sporif'in DXVK-Async Patch'i ve Marco-Calautti'nin DeltaPatcher'ı da dahil olmak üzere çalışmasını sağlamak için dört yama daha gereklidir.

God of War PC için yayınlanan bu mod sayesinde işletim sistemi Windows 7 ve üstü olan cihazlarda God of War'u oynayabileceksiniz. Mod sitesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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