Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Yaşam

Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 45 yaşıntaki Salif Zıvalı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 45 yaşıntaki Salif Zıvalı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız olarak açılan maden ocağında dün akşamüzeri göçük meydana geldi. Göçükte 45 yaşındaki madenci Salif Zıvalı göçük altında kaldı.

Zıvalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan işçi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi.

Cenaze, yapılan duaların ardından mahalledeki camiye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İşçinin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi
Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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