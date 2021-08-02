GÖÇÜK OLUŞAN İNŞATTA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÖÇÜK OLUŞAN İNŞATTA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yapımı süren inşaatın zemininde göçük oluşması sonucu beton mikseri devrildi.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yapımı süren inşaatın zemininde göçük oluşması sonucu beton mikseri devrildi. Kazada inşatta çalışan 2 işçi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derinçay Mahallesi, Kotona mevkisinde meydana geldi. Yapımı süren inşaat alanına beton dökmek için yanaşan ve içerisinde sürüsünün bulunmadığı beton mikseri, zeminde göçük oluşması nedeniyle devrildi. İnşaat alanında devrilen beton mikseri altına kalan işçiler Ömer T. ve Osman T., yaralandı. Bulundukları yerden kurtarılan yaralı işçiler için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ve vücutlarının bazı yerlerinde kırıklar oluşan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖÇÜK OLUŞAN İNŞATTA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ YARALI
GÖÇÜK OLUŞAN İNŞATTA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ YARALI
GÖÇÜK OLUŞAN İNŞATTA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ YARALI
GÖÇÜK OLUŞAN İNŞATTA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÖÇÜK OLUŞAN İNŞATTA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:24:47. #1.14#

title