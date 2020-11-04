Göçük altından çağrı merkezine ulaşan Fatma Aladağ, yaşadıklarını unutamıyor (1)
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Göçük altından çağrı merkezine ulaşan Fatma Aladağ, yaşadıklarını unutamıyor (1)

04.11.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:14

Fatma Aladağ ve çocuklarından görüntüler Fatma Aladağ'ın 112 servisini arama kayıtlarının dinletilmesi Fatma Aladağ'ın üzüntüsü ve ağlaması Fatma Aladağ'ın konuşması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı...

Fatma Aladağ ve çocuklarından görüntüler

Fatma Aladağ'ın 112 servisini arama kayıtlarının dinletilmesi

Fatma Aladağ'ın üzüntüsü ve ağlaması

Fatma Aladağ'ın konuşması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Fatma Aladağ, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. (1)

Göçük altından çağrı merkezine ulaşan Fatma Aladağ, yaşadıklarını unutamıyor (1)
Göçük altından çağrı merkezine ulaşan Fatma Aladağ, yaşadıklarını unutamıyor (1)
Göçük altından çağrı merkezine ulaşan Fatma Aladağ, yaşadıklarını unutamıyor (1)
Göçük altından çağrı merkezine ulaşan Fatma Aladağ, yaşadıklarını unutamıyor (1)
Göçük altından çağrı merkezine ulaşan Fatma Aladağ, yaşadıklarını unutamıyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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