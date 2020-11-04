Göçük altından çağrı merkezine ulaşan Fatma Aladağ, yaşadıklarını unutamıyor (1)

Fatma Aladağ ve çocuklarından görüntüler Fatma Aladağ'ın 112 servisini arama kayıtlarının dinletilmesi Fatma Aladağ'ın üzüntüsü ve ağlaması Fatma Aladağ'ın konuşması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı...