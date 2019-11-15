Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları 21 saattir sürüyor

15.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:10

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 21 saattir sürüyor.

Olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında dün saat 15.00 sıralarından yaşandı. İddiaya göre, mühendis Korkut Küçükcan, yaklaşık 7 yıldır inşaat çalışmaları devam eden ve bitmesi halinde Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olma özelliği taşıyacak olan Akkent Cami'nde ölçüm yaparken inşaat alanındaki ahşap iskele çöktü. Çökme ile büyük bir gürültü ve toz bulutu oluşurken inşaat mühendisi Kokrut Küçükcan da çöken ahşap iskelenin altında kaldı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda AKUT, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 21 saattir sürerken, olay yerinde bulunan Küçükcan'ın yakınlarının endişeli bekleyişi de sürüyor. Olay yerinde termal kameralar ve dedektör köpekler de hazır bulunuyor.

Olayın ardından camiye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu incelemelerde bulunarak aile ile yakından ilgilendi.

(İHA)

Kaynak: İHA