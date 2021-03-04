Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor (2)
04.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:39
MADEN İŞÇİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIÇanakkale'nin Yenice ilçesindeki kurşun madeninde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan maden işçisi Gazi Baytimur'un (34) arama çalışmalarının 4'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.
MADEN İŞÇİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki kurşun madeninde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan maden işçisi Gazi Baytimur'un (34) arama çalışmalarının 4'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı. ÇANAKKALE
Kaynak: Demirören Haber Ajansı