Göçük Altında Kalan Kamyon Şoförü Öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde göçük altında kalan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde göçük altında kalan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kolacadağ mevkisindeki bir taş ocağında, iş makinesi ile taş yüklenen kamyon göçük altında kaldı.
Bu sırada iş makinesinden atlayan operatör kurtuldu, kamyon sürücüsü Hüseyin Zorluoğlu ise göçük altında kaldı.
Yaşamını yitiren Zorluoğlu'nun cesedi, AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.