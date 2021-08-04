Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı Yalova'da yeni yapılan lisenin kanal çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı.

Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

YALOVA - Yalova'da yeni yapılan lisenin kanal çalışmasında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı mahallesinde yeni yapılan lisede kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. O sırada kanal çalışmasında bulunan bir işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen Yalova itfaiyesi ekipleri göçük altında kalan işçiyi kurtardı. 112 acil ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

Göçük altında kalan işçi hayata böyle baktı
Göçük altında kalan işçi hayata böyle baktı
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