Göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı

Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan iki kişiden diğerinin cesedine ulaşıldı.

Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan iki kişiden diğerinin cesedine ulaşıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Köstekçi'nin cesedi, ip yardımıyla kuyudan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

Köstekçi'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde dün su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak altında kalmış, itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mehmet Yalın toprak altından sağ çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı