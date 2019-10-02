Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı
Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandıKAYSERİ - Kayseri'de dün akşam göçük altında kalarak hayatını kaybeden Y.E, son yolculuğuna uğurlandı.
Göçük altında kalan adam son yolculuğuna uğurlandı
KAYSERİ - Kayseri'de dün akşam göçük altında kalarak hayatını kaybeden Y.E, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Evliyalar mevkiinde define aramak için açtıkları tünelde oluşan göçüğün altında kalan Y.E (26), olay yerinde hayatını kaybetti.
Y.E.'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayseri şehir mezarlığına defnedildi.