Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı
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Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yapımı süren devlet hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi.

10.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:14
Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı
KIRKLARELİ'nin ilçesinde, yapımı süren bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi'nde yapımı devam eden devlet hastanesi bahçesinde bugün işçilerin kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. 2 işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi'ne bağlı ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 işçi kısa sürede toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı işçiler, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.


- Kırklareli
Kaynak: DHA
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