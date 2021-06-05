Göçük altına kalan işçi öldü
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Göçük altına kalan işçi öldü

Göçük altına kalan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, millet bahçesi inşaatında toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte işçi Mehmet Bütün (24) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, millet bahçesi inşaatında toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte işçi Mehmet Bütün (24) hayatını kaybetti.

Olay, merkez Onikişubat ilçesinin Kılavuzlu Mahallesi'nde yapımı devam eden millet bahçesi inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, altyapı çalışmaları nedeniyle açılan kanalda işçiler çalışırken toprak kayması oldu. Kanaldaki işçi Mehmet Bütün, üzerine yığılan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Bütün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bütün'ün cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Göçük altına kalan işçi öldü
Göçük altına kalan işçi öldü
Göçük altına kalan işçi öldü
Göçük altına kalan işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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