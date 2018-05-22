Danimarkalı Bakan: Müslümanlar Ramazan'da Çalışmamalı, Toplum için Tehlikeli

Merkez-sağ liberal parti üyesi olan ve kamuoyunda göçmenlik karşıtı fikirleriyle tanınan Göç ve Entegrasyon Bakanı Inger Stojberg, Danimarkalı BT gazetesine yazdığı bir yazıda "Danimarka toplumunun geri kalanı için oluşabilecek olumsuz sonuçlardan kaçınmak için, Müslümanlardan Ramazan ayı boyunca işlerinden ayrılmalarını istiyorum" dedi.

"HEPİMİZ İÇİN TEHLİKELİ"

Oruç tutmanın 'güvenlik ve verimliliği etkileyeceğinden' korktuğunu belirten bakan, '10 saat boyunca hiçbir şey yemeyen bir otobüs şoförü' üzerinden verdiği örnekle "Bu hepimiz için tehlikeli olabilir" dedi.

Bakan ayrıca "1400 yıllık bir kurala uymayı emreden bir dini düzenin 2018'de Danimarka'da sahip olduğumuz toplum ve işgücü piyasasıyla uyumlu olup olmadığını merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN SIKINTISI

Danimarka' son 15 yıl içinde ülkedeki göç politikalarını sıkılaştırarak, göçmenlerin işgücü piyasasına uyum sağlamak için ülkenin kültürünü ve dilini öğrenmeleri gerektiği konusunda şartlar ortaya koydu. (Kaynak: Deutsche Well)