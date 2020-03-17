Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu gününde (2)
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Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu gününde (2)

VALİLİK: 147 BİN 132 GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİEdirne Valiliği'nce Avrupa ülkelerine geçmek için kente akın eden göçmenlerle ilgili istatistiki bilgiler açıklandı.

17.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:54
Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu gününde (2)

VALİLİK: 147 BİN 132 GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Edirne Valiliği'nce Avrupa ülkelerine geçmek için kente akın eden göçmenlerle ilgili istatistiki bilgiler açıklandı. Açıklamada, 147 bin 132 göçmenin Yunanistan'a geçiş yaptığı ve geçişlerin devam ettiği belirtildi. Bu yıl içinde sınırda yakalanan göçmenlere dikkat çekilen açıklamada, "2019 yılı içerisinde Edirne il sınırlarında; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile sınır birlikleri tarafından 126 bin 827 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan bu göçmenler Edirne il merkezinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne alınarak, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ülkemizin diğer şehirlerindeki Geçici Barınma ve Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edilmiştir" denildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden göçmenlerin 27 Şubat'ta yola çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "27 Şubat 2020 tarihinde ülkemizin çeşitli bölgelerinden yola çıkarak, Edirne ili üzerinden Yunanistan'ın 204 kilometrelik sınır hattına doğru yoğun bir göçmen akını başlamıştır. Bu sınır hattının 192 kilometrelik bölümünü Meriç Nehri, 12 kilometrelik bölümünü de kara sınırı oluşturmaktadır. Bu sınır hattında, 4'üncü ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarına bağlı, 8 bölük ve 23 karakol bulunmaktadır. Sınır karakol ve birlikleri kendi sorumluluk alanlarında meydana gelen geçişlere ait sayısal verileri, üst birlik ve komutanlıkları aracılığıyla Edirne Valiliği'ne bildirmektedir. 27 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar Edirne il sınırlarından Yunanistan'a; 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere, toplam 147 bin 132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup, geçişler halen devam etmektedir." '3 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ'Açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere uyguladığı şiddete de değinilerek, "Yunan sınır güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmelere yönelik gaz, sis ve ses bombalarıyla plastik ve gerçek mermiler kullanılarak yapılan müdahaleler sonucu, 3 göçmen hayatını kaybetmiş, 214 göçmen de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yapılan tedavi sonucu 206 yaralı göçmen taburcu edilmiş, 8 yaralı göçmenin tedavisi ise halen devam etmektedir.  Ayrıca bu süre zarfında 7 bin 096 göçmen çeşitli sebeplerle hastaneye müracaat etmiş ve tıbbi yardım almış olup, 1581 çocuğa kızamık ve palio aşısı, 44 gebe kadına da tetanoz aşısı yapılmıştır" denildi.4 GÖÇMENDEN AİHM'YE BAŞVURU

Açıklamanın son bölümünde ise "Yunan sınır güvenlik güçlerince yapılan sert ve insanlık dışı müdahaleler sonucunda yaralanan ve hayatını kaybeden 4 göçmen ile ilgili kendileri ve/veya yakınları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş, aynı muameleye maruz kalan 25 göçmen ile ilgili başvuru süreci de Türkiye Barolar Birliğince takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: DHA

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