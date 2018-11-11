Göçmenlerin Samsun Asayişine Olumsuz Bir Etkisi Yok"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "İlimizdeki göçmenlerin ilimizin asayişine olumsuz bir etkisi yok." açıklamasında bulundu.

Samsun Valiliğinden yapılan yaptığı yazılı açıklamada, Vali Kaymak'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi kapsamında Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programına katıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymak, Türkiye'de 3 milyona yakın göçmen bulunduğunu, Samsun'da da 30 bine yakın göçmenin yaşadığını, devletin göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığına dikkat çekti.

Toplumların birbirlerini tanımadığı zaman bazı sorunlar yaşanabildiğini, birbirlerini tanımaya başladığında ise sorunların çözüldüğünü vurgulayan Kaymak, "O anlamda iki kesimin gençlerinin birbirlerini iyi tanıması lazım. Onlar bizim din kardeşlerimiz. Oradaki savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ben Samsun Valisi olarak Samsunlulara şunu söylüyorum; bizler de aynı durumda olabilirdik, bizim de ülkemizde savaş olabilirdi. Biz Türkler Suriye'ye, Irak'a sığınmış olabilirdik. O zaman nasıl bir muamele görmek istiyorsak, onlara öyle davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaymak, İslam'ın ev sahipliğini, misafirperverliği ve yabancıya kol kanat germeyi emrettiğini ifade eden Kaymak, bu insanların misafir olduğunu ve şartlar iyileştiğinde ülkelerine geri döneceklerini aktardı.

Göçmenlerin de toplumu iyi tanıması gerektiğini vurgulayan Samsun Valisi Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu toplumun değerlerine saygılı olun, bu toplumu karşınıza aldıracak hareketlerden kaçının. Ben bir buçuk yıldır Samsun valisiyim. Samsun'daki göçmenlerin bize sorun olduğunu düşünmüyoruz. Bazen yazılı ve görsel basına yansıyan şekilde bir asayiş sorunu söz konusu değil. İlimizdeki göçmenlerin ilimizin asayişine olumsuz bir etkisi yok. Hepsi kendi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Ama biz göçmen çocuklara bir an önce Türkçe'yi öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Dil öğrenmenin yolu da iyi arkadaşlıklardan geçer. O anlamda Türk çocuklarıyla yakın arkadaş olun. Türk çocuklarımızdan isteğimiz de onlara yabancı gözle bakmamalarıdır. Onlar bizim misafirimiz. Onlarla dostluklarınızı geliştirin. Bizler Osmanlı'nın devamıyız. Biliyorsunuz Suriye'de, Irak'da, Arabistan'da, Balkanlardaki birçok devlet Osmanlı'ya bağlıydı. Aynı kültürden geliyoruz. Bu kültür bizlerin ortak paydası. Birbirimizi tanıdıkça daha çok seveceğimizi düşünüyorum."