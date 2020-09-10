Göçmenlerin motoryatı battı: 150 göçmen kurtarıldı İTALYA'ya gitmek için İzmir'den hareket eden çok sayıda göçmenin bindiği motoryat, Yunanistan'ın Amorgas Adası yakınında alabora oldu.

İTALYA'ya gitmek için İzmir'den hareket eden çok sayıda göçmenin bindiği motoryat, Yunanistan'ın Amorgas Adası yakınında alabora oldu. Göçmenler, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi tarafından kurtarılarak, Çeşme ilçesine getirildi.

İddiaya göre, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen çok sayıda göçmen, motoryata binerek İzmir'den hareket etti. Göçmenlerin bulunduğu motoryat, Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başladı. Bunun üzerine, göçmenler Yunanistan unsurlarından yardım talep etti, fakat göçmenlerin çağrısı Yunanistan unsurlarınca cevapsız kaldı. Göçmenler, bu kez çareyi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini aramakta buldu. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede bulunan bir kuru yük gemisini göçmenlerin olduğu yere yönlendirdi. Bölgeye gelen kuru yük gemisi, çoğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yaklaşık 150 göçmeni gemiye alarak kurtardı. Göçmenler, kuru yük gemisi ile Çeşme ilçesi açıklarına getirildi. Göçmenler, kuru yük gemisinden alınarak Çeşme Limanı'na getirildi. Yemek ve su ikram edilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

9 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkışını organize ettiği ileri sürülen 9 şüpheli, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA