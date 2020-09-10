Göçmenlerin motoryatı battı: 150 göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Göçmenlerin motoryatı battı: 150 göçmen kurtarıldı

İTALYA'ya gitmek için İzmir'den hareket eden çok sayıda göçmenin bindiği motoryat, Yunanistan'ın Amorgas Adası yakınında alabora oldu.

Göçmenlerin motoryatı battı: 150 göçmen kurtarıldı
10.09.2020 00:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:34

İTALYA'ya gitmek için İzmir'den hareket eden çok sayıda göçmenin bindiği motoryat, Yunanistan'ın Amorgas Adası yakınında alabora oldu. Göçmenler, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi tarafından kurtarılarak, Çeşme ilçesine getirildi.

İddiaya göre, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen çok sayıda göçmen, motoryata binerek İzmir'den hareket etti. Göçmenlerin bulunduğu motoryat, Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başladı. Bunun üzerine, göçmenler Yunanistan unsurlarından yardım talep etti, fakat göçmenlerin çağrısı Yunanistan unsurlarınca cevapsız kaldı. Göçmenler, bu kez çareyi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini aramakta buldu. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede bulunan bir kuru yük gemisini göçmenlerin olduğu yere yönlendirdi. Bölgeye gelen kuru yük gemisi, çoğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yaklaşık 150 göçmeni gemiye alarak kurtardı. Göçmenler, kuru yük gemisi ile Çeşme ilçesi açıklarına getirildi. Göçmenler, kuru yük gemisinden alınarak Çeşme Limanı'na getirildi. Yemek ve su ikram edilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

9 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA 

Göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkışını organize ettiği ileri sürülen 9 şüpheli, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Muharrem İnce Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Demet Şener Ferhat Göçer Çağatay Ulusoy Tuna Kiremitçi
Spor Can Bartu Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Milli İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Göçmenlerin motoryatı battı: 150 göçmen kurtarıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 00:42:11. #1.15#
title