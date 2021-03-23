Göçmenlerin Meksika Sınırında Zor Bekleyişi
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Göçmenlerin Meksika Sınırında Zor Bekleyişi

23.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:52

Demokrat Joe Biden yönetimi, eski başkan Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarından geri adım atarken Latin Amerikalı yüzlerce göçmen ABD'den sığınmacı statüsü alabilmeyi ve ülkeye girişlerine izin verilmesini umuyor.

Demokrat Joe Biden yönetimi, eski başkan Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarından geri adım atarken Latin Amerikalı yüzlerce göçmen ABD'den sığınmacı statüsü alabilmeyi ve ülkeye girişlerine izin verilmesini umuyor

Göçmenlerin Meksika Sınırında Zor Bekleyişi

Kaynak: DailyMotion.com

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