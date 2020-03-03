Göçmenlerin istanbul'dan edirne'ye gidişleri sürüyor
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Göçmenlerin istanbul'dan edirne'ye gidişleri sürüyor

FATİH'te Vatan Caddesi ile Aksaray Meydanında toplanan göçmenlerin Edirne'ye gidişleri sürüyor.

03.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:40
Göçmenlerin istanbul'dan edirne'ye gidişleri sürüyor

FATİH'te ile Meydanında toplanan göçmenlerin 'ye gidişleri sürüyor. Edirne'ye gitmek için saatlerinde gelen çocuklu aileler otobüslerin hareket etmesini beklerken, bazılarının da otobüs şoförleriyle pazarlık yaptığı görüldü.

Edirne'ye gitmek için bekleyen Adem İbrahim Türkiye'de bize çok yardım ettiler. Artık Avrupa'ya gidip orada yaşayacağız. Ben bugün geldim ama bir haftadır burada bekleyenler var. bekliyoruz biz de gideceğiz. Burada otobüsler ve taksiler var. Onlarla gideceğiz. Sınırda gaz bombasıyla müdahale ediyorlar. İnsan var orada hayvan değil. dedi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Göçmenlerin istanbul'dan edirne'ye gidişleri sürüyor
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