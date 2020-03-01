Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)

01.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:35

GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmenin botları arıza yaptı, mahsur kalan göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Midilli Adası'na geçmek isteyen, yanlarında yiyecekleri bulunan göçmenlerin Sivrice Koyu'ndaki bekleyişleri sürüyor.

Kaynak: DHA