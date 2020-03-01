Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)
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Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)

GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYORTürkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyor.

01.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:17
Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)

GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler ve üzerinden 'ya doğru gidiyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmenin botları arıza yaptı, mahsur kalan göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Midilli Adası'na geçmek isteyen, yanlarında yiyecekleri bulunan göçmenlerin Sivrice Koyu'ndaki bekleyişleri sürüyor. 


Kaynak: DHA

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