"Göçmenlerin bulunduğu batan tekneden 37 kişi kurtarıldı, 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor"
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"Göçmenlerin bulunduğu batan tekneden 37 kişi kurtarıldı, 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor"

'Göçmenlerin bulunduğu batan tekneden 37 kişi kurtarıldı, 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde göçmenleri taşıyan tekne battı.

Bölgeye hemen intikal eden TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri ile arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

İçinde 45 göçmenin bulunduğu belirtilen batan tekneye yönelik arama kurtarma çalışmaları sonucunda 37 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen 8 kişiye yönelik bölgedeki arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
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