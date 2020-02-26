Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı
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Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

26.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:15
Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı

'nin ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü'nün Çalıköy yakınlarında meydana geldi. Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkmak için İstanbul'dan kiraladıkları otomobille 'ye gelen içinde 2 , 6 Fas uyruklunun bulunduğu 34 NH 0337 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak devrildi. Suriye uyruklu sürücünün kullandığı otomobilde bulunan 8 kaçak göçmen yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 göçmen tedavi altına alındı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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