Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor
Haberler » Güncel » Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor - Haber

Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin Avrupa'ya gidecek göçmenlere engel olmayacağını açıklamasının ardından Edirne'ye gelen göçmenlerin Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürüyor.

05.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:06
Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor

'nin 'ya gidecek göçmenlere engel olmayacağını açıklamasının ardından 'ye gelen göçmenlerin sınırındaki bekleyişi sürüyor.


Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Meriç Nehri kenarında beklemeye devam eden göçmenler, soğuk havadan korunmak ve geceyi geçirmek için kendilerine küçük çadırlar kurdu. Her şeyden habersiz olan çocuklar ise oyun oynamaya devam etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler