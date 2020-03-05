Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişi sürüyor

05.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:06

Türkiye'nin Avrupa'ya gidecek göçmenlere engel olmayacağını açıklamasının ardından Edirne'ye gelen göçmenlerin Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürüyor.



Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Meriç Nehri kenarında beklemeye devam eden göçmenler, soğuk havadan korunmak ve geceyi geçirmek için kendilerine küçük çadırlar kurdu. Her şeyden habersiz olan çocuklar ise oyun oynamaya devam etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA