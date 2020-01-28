Göçmenlerin Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs
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Göçmenlerin Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs

AB istatistiklerine göre, 'göçmen krizi' söyleminden bu yana Güney Kıbrıs’a yapılan sığınma başvurularında 5 kat artış oldu

28.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:16
Göçmenlerin Avrupa'ya geçiş için yeni transit yolu Kıbrıs

'ne (AB) ulaşan sığınmacı sayısı 2015'te yaşanan "göçmen krizi"nden bu yana azalırken, Rum Yönetimi'nde ise durum tam tersini gösteriyor. AB istatistikleri Avrupa'da "mülteci krizi" söylemlerinin başlamasından bu yana geçtiğimiz sene Güney Kıbrıs'a yapılan sığınma başvurularında beş kat artış olduğuna işaret ediyor.


Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın raporlarına göre, diğer AB üyesi ülkelerin nüfusuna oranla 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Güney Kıbrıs'a 3,305 ilk sığınmacı başvurusu yapıldı. Üye ülkeler listesinde ilk sırada yer alan Güney Kıbrıs'ı ise Malta ve Yunanistan takip etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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