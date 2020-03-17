Göçmenlerin arasına karışan 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
17.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:04
EDİRNE'de, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule mevkisinde denetim yaptı. Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i, Çorum Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, diğerinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA