Dolandırıcılar Kaçak Göçmenleri, İstanbul ve Ankara Diye Diyarbakır'a Götürdü

Kaçak yollarla Türkiye'ye gelen 100 civarı Pakistan ve Afgan uyruklu göçmenler, Ağrı ve Van illerinde toplandılar. Valilikler tarafından kendilerine 1 aylık seyahat belgesi verilen göçmenler, Ağrı ve Van illerinden İstanbul ve Ankara'ya gitmek için yola koyuldular.

İSTANBUL VE ANKARA DİYE DİYARBAKIR'A GETİRİLDİLER

Göçmenlerin İstanbul ve Ankara'ya gideceğini öğrenen bir grup, Afganistan ve Pakistanlılara iletişime geçerek kendilerini İstanbul ve Ankara'ya götüreceklerini iletti. Göçmenlerin cebindeki paraları alan dolandırıcılar, otobüslere bindirerek yola çıktı. Gece yola çıkan göçmenler, sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Dolandırıcılar, İstanbul ve Ankara yerine birbirinden haberi olmayan göçmenleri Diyarbakır'da indirip kaçtı.

DİYARBAKIR OTOGAR'DA BEKLEDİLER

Paraları alınıp otogar önüne bırakılan göçmenler, burayı mesken edindi. Otobüs firmalarının kaçak yolcu taşımamak için almadıkları göçmenler, otogarın bahçesinde uyuyup ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Kendilerini dolandıranlarla irtibata geçen göçmenler, şahısların gün içerisinde yanlarına geleceklerini, buradan ayrılmamaları gerektiğini söyledikleri için otogar etrafında kaldıklarını dile getirdi.

VAN'DAN ANKARA'YA GİTMEK İSTEMİŞ

Afgan uyruklu göçmen Mırad Murolu, "Van'dan Ankara'ya gitmek istiyorduk. Biriyle görüştük ve bizi Ankara'ya götüreceğini söyledi. Kendisine para verdik, buraya getirdi bizi. Ankara yerine Diyarbakır'a geldik. Bizi dolandıran kişiyi aradık, bize bekleyin birkaç saat sonra gelip alacağız sizi dediler.

DOLANDIRILAN GÖÇMENLER YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Burada Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler var. İstanbul ve Ankara yerine bizi buraya getirdiler. Otobüsler de bizi almıyor, geçici belgemiz var, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Öte yandan otogar çevresine gelen güvenlik güçleri, göçmenlerin izin belgelerine baktı. Güvenlik güçleri, göçmenlerin seyahat belgesini görmesinin ardından bölgeden ayrıldı.