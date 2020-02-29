Göçmenleri fırtına da durduramıyor
Haberler » 3. Sayfa » Göçmenleri fırtına da durduramıyor - Haberler

Göçmenleri fırtına da durduramıyor

Avrupa hayallerine ulaşmak büyük beklenti içine giren göçmenler, olumsuz havaya rağmen Ege Denizi'nden Yunan adalarına ulaşmak için her yolu deniyor.

29.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:42
Göçmenleri fırtına da durduramıyor

hayallerine ulaşmak büyük beklenti içine giren göçmenler, olumsuz havaya rağmen 'nden Yunan adalarına ulaşmak için her yolu deniyor.


Son 24 saat içerisinde sağanak yağmur, şiddetli lodos ve fırtınaya rağmen Kuşadası Körfezi'nden Sisam adası'na deniz yoluyla 4 ayrı lastik botla 185 göçmenin ulaştığı öğrenildi. Yunan adalarından gelen görüntülerde, elverişsiz hava şartlarını zorlayan göçmenlerin, Sisam adasına ayak basar basmaz Yunan polisi tarafından yakalandığı görüldü. Bu arada, Kuşadası Körfezi'nde çeşitli noktalarda bekleyen ve çoğunluğunu da kadın ve çocukların oluşturduğu göçmenlerin ise zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisini kaybetmesini bekliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler