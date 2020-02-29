GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan görüntülendiPazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor.

29.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:12
GÖÇMENLERE YUNANİSTAN'IN GAZLI MÜDAHALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan görüntülendi

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor. Gazlı müdahale havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Müdahalenin havadan görüntüleri


Kaynak: DHA

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