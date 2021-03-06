Göçmenlere Yunan zulmü: Konakladıkları otelden zorla atıldılar
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Göçmenlere Yunan zulmü: Konakladıkları otelden zorla atıldılar

06.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:22

Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı şiddete bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı şiddete bir yenisi daha eklendi. Mora yarımadasındaki Sparti kentinde "Sparta Inn" otelinde konaklayan onlarca mülteci polis tarafından yaka paça otelden atıldı. Mültecilerin yaşadığı zor anlar an be an kameraya yansıdı.

Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa'ya gidecek göçmenlere engel olmayacağını açıklamasının ardından ülkeye geçmek isteyen sığınmacılara yönelik şiddetin dozunu arttırdı. Mora yarımadasındaki Sparti kentinde yer alan "Sparta Inn" otelinde konaklayan onlarca mülteci sabah saatlerinde Yunan polisi tarafından yaka paça dışarı atıldı.Mültecilerin yaşadığı zor anlar an be an kamerayla kayda alındı. 

ELEKTRİK VE SULARI KESİLDİ Mültecilerin otelde konaklaması için Yunanistan Göçmenlik ve İltica Bakanlığı ile yapılan sözleşme uzatılmayınca otel yönetimi, ödeme süresinin sona ermesinin ardından mültecilerin kaldıkları otelden ayrılmalarını istedi. Mülteciler otelden ayrılmak istemeyince, devreye otel yönetimi girdi. Otel yönetimi, odalardaki su ve elektriği kesmesinin ardından mülteciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.POLİSTEN MÜLTECİLERE MÜDAHALE

Batı Trakya medyası, savcılık emri ile olay yerine gelen polislerin, mültecileri konakladıkları otelden dışarı atmak isteyince arbede çıktığını aktardı. Polise direnen ve kalacak yerlerinin olmadığını ifade eden mülteciler " Neden gidiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Otelden ayrılmak istemeyen mülteciler elleriyle camları vurarak çıkmamakta direndi. Bazı mülteciler sınır krizi geçirdi. Olay yerine ambulans sevk edildi. Otelde konaklayan mültecilerin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu olduğu ifade edildi.


Göçmenlere Yunan zulmü: Konakladıkları otelden zorla atıldılar
Göçmenlere Yunan zulmü: Konakladıkları otelden zorla atıldılar
Göçmenlere Yunan zulmü: Konakladıkları otelden zorla atıldılar
Göçmenlere Yunan zulmü: Konakladıkları otelden zorla atıldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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