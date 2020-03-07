Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis...
Haberler » Politika » Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis... - Haberler

Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis...

Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı.

07.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:52
Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı ; " Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, burada polis özel harekatımıza da, sınır ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize de teşekkür ediyorum, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde tıkama diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler