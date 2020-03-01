Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü

01.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:00

Yunanistan sınırında göçmenler ile Yunan askerlerinin arasında sıcak dakikalar yaşanmaya devam ederken, göçmenlere müdahale için sınıra gelen bir Yunan askeri kamyondan düştü.

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından binlerce mülteci Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına geldi. Göçmenleri ülkeye almak istemeyen Yunanistan, göçmenlere sert müdahalelerde bulunuyor. Tel örgülerin arasından ülkeye geçmek isteyen göçmenlere Yunan askerleri plastik mermi ve gazla müdahale ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı'na yakın noktada göçmenlere müdahale için gelen bir Yunan askeri ise kamyonun arkasından düştü. Asker düştüğü kamyonun arkasından koşarken göçmenler güldü.

(İHA)

Kaynak: İHA