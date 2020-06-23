Göçmenlere 'gönüllü geri dönüş' için para yardımı teklif eden AB ve Göç Örgütü sözlerini tutuyor mu? Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan 80 binden fazla Afrikalı göçmen, Avrupa Birliği'nin (AB) Ortak Girişimi kapsamında 357 milyon euroluk desteği ve Birleşik Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nün yardım vaadiyle ülkelerine geri dönüyor.

Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan 80 binden fazla Afrikalı göçmen, Avrupa Birliği'nin (AB) Ortak Girişimi kapsamında 357 milyon euroluk desteği ve Birleşik Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nün yardım vaadiyle ülkelerine geri dönüyor. View on euronews Kaynak: Euronews.com